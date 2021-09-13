Москва, 13 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В России еще долго будет наблюдаться тренд понижения спроса на ипотечные кредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала данные одного из крупнейших банков РФ, согласно которым в России наблюдается охлаждение рынка недвижимости.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Недвижимость

«Действительно рынок постепенно стал охлаждаться. На этот процесс могло повлиять несколько факторов. Многие вошли на рынок с желанием покупки в период максимального снижения ставки по ипотечному кредиту. Помимо этого, банки, осознавая повышающийся уровень кредитной нагрузки на человека, стали немного ограничивать объемы выдачи кредитов. Проверка потенциального заёмщика стала ещё более тщательной», — сказала Ермилова.

По ее словам, новые повышенные ставки уже стали доступны меньшему числу людей.

«Да и сам спрос стал ниже. Пока этот тренд мы сможем наблюдать достаточно долго. Если только не будут введены дополнительные программы кредитования с более лояльными условиями. Тогда можно будет снова наблюдать бум кредитования», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, чемпионом по количеству заключенных ипотечных договоров стала Московская область, на ее долю пришлось 187,4 тысячи договоров.