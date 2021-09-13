Уфа, 13 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. 310 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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Сообщается, что всего в республике выявили 60 994 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с этой инфекцией 53 526 человек, в том числе 36 победили вирус за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе за сутки констатировали смерть 15 пациентов с COVID-19.

По словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, в настоящее время в больницах республики продолжают лечение 714 таких пациентов, при этом 49 человек находятся в отделении интенсивной терапии, а 11 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Согласно данным на 12 сентября в республике за сутки выявили 306 носителей коронавируса.