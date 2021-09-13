Владивосток, 13 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Управление капитального строительства Приморского края объявило аукцион, в рамках которого будет выбран исполнитель на контракт по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию поликлиники в селе Михайловка одноимённого района. Итоги тендера с начальной ценой почти 0,6 млрд рублей подведут 29 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

В поликлинике

В стоимость работ входят также проектно-изыскательские работы. Максимальная цена лота — 582 468 691,68 рубля при авансе в размере 20%. Источник финансирования — средства краевого и федерального бюджетов.

Поликлиника рассчитана на 200 посещений за смену. Помимо этого, предполагается стационар на 15 койко-мест. Общая площадь объекта — до 6,8 тыс. кв. м, но окончательно её уточнят при проектировании. В составе поликлиники предполагается блок кабинетов первичной специализированной медико-санитарной помощи, блок гинекологического, стоматологического, терапевтического приемов, а также детское поликлиническое отделение с отдельным входом, лаборатория, физиотерапевтическое отделение.

Под проект запланирован земельный участок на улице Красноармейская, 36, который расположен на территории существующей больницы. Площадь надела — 22 789 кв. м, кадастровая стоимость — 14 276 970,34 рубля.

На проектную документацию победителю отводится 150 дней с 1 ноября 2021 года. Ещё 160 дней отвели на разработку рабочей документации и 540 дней на строительно-монтажные работы, в том числе поставку и монтаж оборудования.