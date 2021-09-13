Окленд, Новая Зеландия, 13 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции 13 сентября, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что крупнейший город Новой Зеландии, Окленд, будет находиться в состоянии строго локдауна 4 уровня как минимум еще неделю. Об этом написала британская The Guardian.

Валерия Кузнецова Окленд. Новая Зеландия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

За прошедшие выходные в Новой Зеландии выявили 54 новых случаях заражения коронавирусом. Еще 33 носителя были выявлены 13 сентября. Всего в период нынешней вспышки «Дельта"-варианта SARS-CoV-2 заразились 955 человек.

Общаясь с журналистами, Ардерн отметила, что, хотя в Окленде и в остальной части Новой Зеландии сейчас не наблюдается обширного распространения коронавируса, в стране есть случаи заражения, причину возникновения которых власти объяснить не могут.

«Нас беспокоит тот факт, что мы выявляем их посредством наблюдения и тестирования в сообществе, а не посредством отслеживания контактов», — объяснила премьер-министр страны.