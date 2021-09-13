Москва, 13 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Период грудного вскармливания является противопоказанием для вакцинации от COVID-19. Об этом говорится в ответе Минздрава РФ кормящей жительнице Москвы, сообщает РИА Новости.

Из личного архива Ирины Буштыревой Многодетная мама

«В соответствии с инструкцией по медицинскому применению вакцин против новой коронавирусной инфекции («КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт») противопоказанием к их применению является в том числе беременность и период грудного вскармливания, в связи с отсутствием исследований в этот период», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в инструкцию к «Спутнику V» внесены изменения, согласно которым беременность исключена из списка противопоказаний в случаях, когда польза от прививки превышает возможный риск.

В ведомстве подчеркнули, что период грудного кормления также является противопоказанием к вакцинации «Спутником V».