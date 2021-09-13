Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали мошенников, которые выманили у 100-летней горожанки полмиллиона рублей за невозбуждение уголовного дела на ее сына, якобы попавшего в ДТП. Помимо пенсионерки жертвами мошенников стали еще четыре пожилых петербуржца. Об этом 13 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пресс-служба МВД РФ Подозреваемый в мошенничестве

Выйти на след преступников полицейские смогли после того, как к ним с заявлениями обратились сразу несколько пенсионеров. Потерпевшие рассказали, что с ними связывались некие люди, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов, и сообщали, что близкие родственники пожилых горожан стали виновниками ДТП. Чтобы избежать возбуждения в отношении них уголовных дел, необходимо заплатить от 90 тыс. до 1 млн рублей.

Среди жертв аферистов была и 100-летняя петербурженка. Один из звонившихся представился ее сыном, рассказал, что попал в ДТП, и его хотят привлечь к уголовной ответственности. После чего трубку взял «адвокат», который предложил заплатить 500 тыс. рублей и избежать подсудного дела. После того как пенсионерка согласилась заплатить, к ней в квартиру приехал незнакомый мужчина, которому она передала необходимую сумму.

«Как позже установили оперативники, курьер получил заказ через приложение-агрегатор и отвез пакет с деньгами неизвестному мужчине», — рассказала Волк.

Следователями следственных подразделений органов внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. А спустя некоторое время в Москве были задержаны двое мужчин.

«По предварительным данным, злоумышленники причастны к совершению минимум пяти хищений. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 3 млн рублей. Они помещены под стражу», — уточнила представительница МВД.