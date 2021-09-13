Токио, 13 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. После аварии с параолимпийцем компания Toyota приостановила работу своих беспилотных шаттлов и инициировала внутреннее расследование. Об этом исполнительный директор Toyota Акио Тойода сообщил на пресс-конференции журналистам.

Toyota Toyota e-Palette

Данная мера была принята после того, как беспилотник компании e-Palette сбил спортсмена во время Параолимпийских игр. Автомобиль наехал на пешехода с нарушениями зрения. Поскольку машина двигалась с небольшой скоростью, то спортсмен не сильно пострадал.

«Я не думаю, что беспилотные автомобили уже могут безопасно передвигаться по обычным дорогам», — сказал Тойода.

Он также добавил, что пока не созданы достаточно надежные автомобили с системами вождения пятого уровня.

«Автопроизводители участвуют в гонках по созданию автомобилей пятого уровня, однако я уже говорил, что мы не должны втягиваться в эту гонку», — отметил глава Toyota.

Ранее компания Toyota Motor представила рестайлинговые версии универсала Corolla Fielder и седана Corolla Axio. Обе модели оснащены пакетом систем безопасности Toyota Safety Sense.

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