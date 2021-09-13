Красноярск, 13 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Красноярском краевом суде 13 сентября присяжные заседатели признали Константина Найбауэра не виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Красноярского края.

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По данным ведомства, Найбауэр обвинялся в том, что с 1997 года по настоящее время занимал высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к так называемым «ворам в законе», руководил и координировал преступную деятельность в Красноярском крае.

На основании вердикта присяжных заседателей суд постановит приговор. После его изучения прокуратура примет решение о его обжаловании.

Добавим, по сообщениям местных СМИ, в регионе Константин Найбауэр известен как Костя Канский.

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