Москва, 13 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Существующие противовирусные препараты помогают организму справиться далеко не со всеми патогенами, вызывающими ОРВИ. Организм человека должен сам победить заболевание. Об этом сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.

Витамины

Читайте также: В Роспотребнадзоре разработали спрей для носа с антителами от ОРВИ

Он напомнил, что от многих вирусных инфекций учёные пока не изобрели лекарств. Также от простуды нет и вакцин, как, например, от гриппа или от COVID-19. При этом специалист отметил, что ускорить выздоровление можно, следуя некоторым правилам.

«Например, важно следить за уровнем витамина D. Он напрямую влияет на эффективность иммунитета. Если доказан низкий уровень витамина D и человек заболел, то время пить витамины», — посоветовал специалист в интервью радио Sputnik.

Кроме того, заразившийся вирусной инфекцией человек должен хорошо высыпаться, есть здоровую пищу в достаточном количестве и временно отказаться от алкоголя.

А вот слишком активного образа жизни и переохлаждения в условиях, когда иммунитет уже ослаблен, стоит избегать, подчёркивает врач. Это, наоборот, осложнит ситуацию и замедлит процесс выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае отмечен сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Всего зарегистрировано уже 15,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ.