Архангельск, 13 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области COVID-19 диагностировали у 256 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Среди новых заболевших: 49 архангелогородцев, 30 жителей Коряжмы, 26 северодвинцев, 24 жителя Новодвинска. Случаи заболевания зарегистрированы также в Мезенском, Плесецком, Приморском, Шенкурском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 18 554 человек.