Феодосия, Крым, 13 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Работы по разминированию грузового теплохода «Жан Жорес», затонувшего в 1942 году в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции, продолжаются в Крыму, мероприятия проводятся на глубине 18 метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Работы по разминированию судна «Жан Жорес»

Ранее в акватории Феодосийской бухты прошли тактико-специальные учения, спасатели отработали действия по поиску и подъему взрывоопасных предметов, проработать порядок выполнения работ по передаче, транспортировке, уничтожению взрывоопасных предметов, а также обеспечение мер безопасности и алгоритм слаженного взаимодействия всех участников.

Работы по разминированию затонувшего теплохода проводятся с 2015 года силами сводного отряда МЧС России. В 2020 году было обнаружено и уничтожено 41 172 боеприпаса, в том числе фугасные и осколочные авиационные бомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты.

Грузовой двухпалубный теплоход «Жан Жорес» затонул при входе в Феодосийский порт, подорвавшись на мине 16 января 1942 года. В советское время специалисты рассматривали возможность подъёма судна, но позже от этих планов отказались — именно из-за возможной детонации боеприпасов.