Новосибирск, 13 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 13 сентября, за минувшие сутки было выявлено 166 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 171 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 57 лет, 62 года и женщины в возрасте 35 лет, 52 года, 59 лет, 61 год, 68 лет, 70 лет, 73 года, 76 лет, 83 года. Всего в регионе умерли 2796 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 60 689 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4782 детей; 48 881 пациент полностью выздоровел (+35 за сутки).