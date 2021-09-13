Сосновский район, Челябинская область, 13 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Сосновнском районе Челябинской области возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников социальных служб. Речь идёт о контроле за условиями проживания детей в многодетной семье, сообщает областное управление СКР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Ранее местные жители заметили на улице пятилетнего голодного и легко одетого мальчика. Оказалось, что он живёт в посёлке Западный. Его мать злоупотребляет алкоголем, а также относится к воспитанию пятерых детей ненадлежащим образом. А органы соцзащиты и контролирующие органы не дают этой ситуации надлежащей правовой оценки

Как сообщало ИА REGNUM, ране по данному факту была проведена доследственная проверка. Глава областного управления СКР Пётр Решетников взял расследование дела на контроль.