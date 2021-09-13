Брянск, 13 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Брянской области 13 сентября выявлено 155 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 147 пациентов, девять человек скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Брянской области зарегистрировано 62 596 случаев заболевания COVID-19. Справились с инфекцией 58 310 человек, от осложнений скончались 1 265 пациентов.

За сутки в регионе проверено 670 тестов, в общей сложности выполнено 741 711 исследований на коронавирус.