Петропавловск-Камчатский, 13 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении агента по продаже и бронированию авиабилетов ООО «Агентство Воздушных Сообщений», которую обвиняют в крупном хищении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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В ходе следствия установлено, что фигурант с 2014 по 2017 годы по трудовому договору являлась в компании материально ответственным лицом.

С октября 2016 года по октябрь 2017 года обвиняемая получала от покупателей деньги за авиаперевозки, которые не вносила в кассу организации.

Бывший агент при выполнении своих служебных обязанностей, похитила, путем присвоения, вверенные ей ООО «Агентство Воздушных Сообщений» более 2 млн рублей

Кроме этого, в 2013 году между ООО «Агентство Воздушных Сообщений», (субагент) и ЗАО «Альянс-трэвел» (агент) заключен договор, в соответствии с которым субагент принял на себя обязательства за вознаграждение осуществлять оформление и продажу перевозок на регулярные рейсы перевозчиков и привлекать клиентов для приобретения перевозок непосредственно у агента.

Женщина имела доступ к автоматизированной системе бронирования перевозок и дополнительных услуг, которая поддерживает процедуры, связанные с оформлением и идентификацией перевозки, обеспечивает иной функционал, позволяющий осуществлять бронирование авиаперевозок обращавшихся за оказанием данных услуг клиентов ООО «Агентство Воздушных Сообщений».

С целью сокрытия совершенных ею вышеуказанных преступных действий, она удаляла из электронных баз данных сведения о том, что она осуществляла доступ к системе бронирования и производила оформление авиабилетов для тех граждан, полученные денежные средства от которых она полностью либо частично не вносила в кассу ООО «Агентство Воздушных Сообщений».

Таким образом, обвиняемая причинила «Альянс-Трэвел» материальный ущерб на более 4 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступные действия обвиняемой пресечены сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте.

Уголовное дело направлено в Елизовский городской суд Камчатки.

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