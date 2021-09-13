Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над французским «Брестом» в первом матче Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Встреча состоялась в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 26:24, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

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«Очень трудно говорить после такого матча. Мы участвуем в потрясающем турнире, играем против сильной команды с гандболистками высокого класса. Наша команда начала неплохо, но после много пропускала и не могла реализовать свои моменты. «Ростов-Дон» переиграл нас за счёт скорости», — прокомментировал поражение подопечных главный тренер «Бреста» Пабло Морель.

Французский клуб считается одной из сильнейших европейских команд. По словам наставника российской команды Пера Юханссона, как и ожидалось, матч с «Брестом» выдался тяжёлым.