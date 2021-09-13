Брест, Белоруссия, 13 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Ночное десантирование из самолетов Ил-76МД на Брестском полигоне провели военные России, Белоруссии и Казахстана в ходе совместных стратегических учений «Запад-2021». Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

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«Первыми десантировались российские группы специального назначения на специальных парашютах типа «Крыло» с высоты 1500 м. При этом площадка приземления не подсвечивалась, военнослужащие использовали специальные очки ночного видения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что, согласно сценарию учений, спецназу необходимо было захватить площадку для высадки десанта.

«Когда эта задача была выполнена, десантировались белорусские и казахстанские десантники с высоты 600 м на парашютах Д-6. Союзный десант с ходу приступил к выполнению учебно-боевых задач в рамках учений», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тактику «вертолётной карусели» применили вертолёты Ми-35 и Ми-24 армейской авиации Западного военного округа, чтобы прикрыть практические действия сухопутных войск на учениях «Запад-2021».