Уфа, 13 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Автомобиль задним колесом провалился в люк ливневой канализации в Уфе. Об этом сентября сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Georg Slickers Ливневая канализация

Сообщается, что днем 13 сентября спасатели получили информацию о том, что на дороге рядом со зданием по ул. Революционной, 30, автомашина «Лада Калина» задним колесом провалилась в люк ливневой канализации.

Отмечается, что на место прибыла аварийная бригада муниципального предприятия «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений». К счастью обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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