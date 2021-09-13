Москва, 13 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Москве неизвестный подстрелил участника рэп-группы 25/17 Андрея Позднухова, также известного по прозвищу Бледный. Об этом пишет телеграм-канал 112.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Группа 25/17 на фестивале «Чернозём-2019»

Отмечается, что в полицию позвонила девушка, увидевшая, как в центре Москвы на Тверской улице стреляют из травматического оружия в мужчину.

«Приехавшие полицейские обнаружили 44-летнего Андрея Позднухова. Артист отказался писать заявление, сославшись на то, что хочет домой. У музыканта было лицо в крови, от медицинской помощи он отказался», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Сообщается также, что по факту инцидента проводится проверка. Официального подтверждения данной информации от пресс-службы группы или самого Позднухова пока нет.