Сеул, 13 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Южной Корее призвали велосипедистов к осторожности на дорогах и соблюдению правил дорожного движения, поскольку в сентябре в стране ежегодно фиксируют большое количество аварий с участием велосипедистов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Национального полицейского агентства и Управления дорожного движения Кореи.

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Согласно опубликованным данным, с 2011 по 2020 год в стране было зарегистрировано 51 240 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в результате которых погиб 971 человек.

Известно, что наибольшее число смертей пришлось на сентябрь — 119 случаев, а также на август — 112 случаев, июнь — 106 случаев и июль — 103 случая. С другой стороны, в декабре погиб 51 человек, в январе — 48 человек, в феврале — 34 человека.