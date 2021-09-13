Вашингтон, 13 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Усовершенствованную ракету-перехватчик системы ПРО наземного базирования испытали американские военные. Такое заявление распространило Агентство по противоракетной обороне министерства обороны США.

U.S. Department of Defense Пентагон

Ракету запустили 12 сентября из шахты на базе Вандерберг в штате Калифорния. При этом впервые были использованы только две ступени из трёх.

Такая схема обеспечивает большую гибкость при поражении цели, так как позволяет после новой оценки ситуации принять окончательное решение даже после пуска противоракеты. Предварительно испытания назвали успешными, но окончательные выводы специалисты сделают после проверки телеметрии.

Наземная система ПРО, пояснили в Пентагоне, позволяет захватывать и поражать баллистические ракеты средней и большой дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что Россия создаёт гиперзвуковые ракеты в том числе в ответ на размещение американских систем ПРО у российских границ.

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