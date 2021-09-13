Горно-Алтайск, 13 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Республике Алтай в ближайшие дни вновь ожидаются заморозки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра.

Олег Кугаев Горный Алтай

Так, 14−15 сентября местами по региону при прояснении столбик термометра опустится до 2 градусов ниже ноля.

В связи с этим спасатели предупредили жителей о риске возникновения бытовых пожаров из-за более интенсивного использования отопительных систем.

«В указанный период возможны повреждение и гибель сельскохозяйственных культур. Для защиты растений от заморозков следует обеспечить их укрытие полимерной пленкой, соломой или нетканым материалом», — добавили в управлении.