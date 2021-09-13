Чебоксары, 13 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Чебоксарах начало сентября оказалось самым холодным за последние более чем 20 лет, но робкое потепление в очередной раз сменит резкое похолодание. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM В преддверии холодов в Чебоксарах

По его словам, в южной части республики температура превысила 20-градумные отметки, а 13 сентября ожидается до +25 градусов. Но это потепление будет кратковременным: 14 сентября холодный фронт может принести ветреную и дождливую погоду.

15 сентября из-за прихода арктического воздуха температура упадёт до +7…+12 градусов, 16 сентября среднесуточная температура составит менее +8 градусов. И такая погода продержится сравнительно долго. По прогнозам, 21 — 22 сентября в Чувашии может выпасть первый снег.

Синоптик-любитель отмечает, что первая декада сентября в Чебоксарах оказалась самой холодной с 1998 года. Средняя температура воздуха составила +10,5 градусов, что почти на 3,5 градуса ниже климатической нормы.