Иркутск, 13 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Комиссию по расследованию крушения самолета L-410 в Иркутской области сформировал Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Об этом 13 сентября сообщается на сайте МАК.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура В Иркутской области упал самолет L-410 в районе с. Казачинское

Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

Уточняется, что 12 сентября в районе посадочной площадки Казачинское в Иркутской области произошло крушение самолета L‑410, на борту которого находились два члена экипажа и 14 пассажиров, в результате чего погибли четыре человека.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело о крушении самолёта L-410 в Иркутской области было передано председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкинымв центральный аппарат ведомства.