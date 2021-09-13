Москва, 13 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Политика Банка России по повышению ключевой ставки лишь немного улучшает настроения банковских вкладчиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку в целях борьбы с инфляцией.

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«Исходя из логики самого Банка России, он поступает верно, опираясь на принципы инфляционного таргетирования, — сказал Домащенко. — Но проблема в том, что решения регулятора идут как реакция на уже состоявшееся повышение цен, факторами которого были внешние причины перегрева товарных рынков. В этой связи рост ставки не влияет на инфляцию как таковую, а лишь немного улучшает настроения вкладчиков банков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 6,75%.