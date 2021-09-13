Москва, , 11:11 — REGNUM Чем дальше пустая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена и чем ближе начало работы Северного потока-2, тем большее отчаяние охватывает украинских политиков. Об этом 13 сентября ИА REGNUM заявил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя слова депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко про то, что Украина уже побеждала Россию в 1514 году и может повторить.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Это отчаяние уже на грани паники и навязчивого бреда. Окно возможностей что-либо изменить в стране закрылось: впереди отопительный сезон (страшный сон украинской власти), мировое сообщество настаивает на соблюдении Минских соглашений (так что ни с какого крючка Украину никто не снимал), по Киеву слоняются толпы мигрантов (с которыми не понятно что делать), даже вода в Днепре зацвела и пахнет болотом (не надо было воду Крыму перекрывать). Кроме того, все более менее приличные обещания для народа закончились. Осталось одно: говорить о возможности полномасштабной войны с Россией, которая, похоже, в голове только у самого господина Зеленского, и хвастаться вырванными из контекста эпизодами военной славы пятисотлетней давности. Что касается исторических экскурсов, то тут явно не сильны украинские парламентарии. Могут обидеться на них друзи из Польши и Литвы: зачем «славу» отбирают?» — отметил юрист.

Он уточнил, что, говоря об исторических событиях и особенно сражениях, надо помнить одно: есть эпизоды и стратегия, а есть общий итог войны, а она, кстати, закончилась в 1522 году полной победой Русского государства, целиком присоединившего к себе все смоленские земли.

«Так и сейчас: масса пустых слов, произносимых с разных трибун в надежде хоть кого-то уязвить или на что-то спровоцировать. Только итог один, как в 1522 году. По-другому в истории не было и не будет», — добавил Соловьев.