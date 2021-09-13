Тангеранг, Индонезия, 13 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Вертолет Bell 429 PK-CAW потерпел крушение в конце взлетно-посадочной полосы аэропорта города Тангеранг в Индонезии, сообщает Kompas.

sharonang Вертолет

Вертолет потерпел крушение во время прохождения обучения. В результате инцидента никто не пострадал.

Национальный комитет по безопасности на транспорте немедленно проведет расследование крушения вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате пожара в исправительном учреждении города Тангеранг в Индонезии увеличилось до 46 человек.

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