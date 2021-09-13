Таганрог, Ростовская область, 13 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Таганрог (Ростовская область) и Ейск (Краснодарский край) свяжет водный маршрут. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора по итогам состоявшейся 10 сентября рабочей поездки в Ростовскую область председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

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В частности, были подняты вопросы модернизации ливневой канализации и системы водоснабжения, переноса воздушных линий связи, благоустройства Пушкинской набережной и Морского торгового вокзала. Прорабатывается вопрос возобновления водного сообщения по маршрутам из Таганрога в Ростов-на-Дону, Азов и Ейск.

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По словам Матвиенко, правительство России приняло решение о включении Таганрога в программу развития туристических кластеров.

«Это означает, что здесь будет активно развиваться туристическая инфраструктура, будут расти привлекательность города, количество туристов и рабочие места. Это будет важной частью экономики города», — сказала председатель Совета Федерации.