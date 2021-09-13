Уфа, 13 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Один лесной пожар действует в Башкирии. Об этом 13 сентября сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в региональном правительстве.

Правительство Иркутской области Лесной пожар

По его словам, в республике за минувшую неделю было зарегистрировано два лесных пожара. При этом спасатели ликвидировали четыре очага.

«На сегодняшнее утро продолжает действовать один лесной пожар, который локализован и в течение дня будет ликвидирован», — сообщил глава ведомства.

Гумеров отметил, что в Башкирии на этой неделе может быть снят особый противопожарный режим в лесном фонде на территории республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии разработают новую стратегию по борьбе с лесными пожарами.