Новосибирск, 13 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2021 году на выплату пенсий и иных выплат уже направлено более 120 миллиардов рублей. Об этом сообщило новосибирское отделение Пенсионного фонда России.

Pfrf.ru ПФР

«Из них более 12 миллиардов — на осуществление единовременных выплат пенсионерам и школьникам», — уточнили в ПФР.

Около 300 млн рублей уже направлено на обеспечение новых выплат, которые введены с июля 2021 года и являются ежемесячными — выплатах для будущих матерей, вставших на учёт в ранние сроки беременности, и родителей, в одиночку воспитывающих детей в возрасте от 8 до 16 лет. Непосредственно на пенсионное обеспечение жителей региона направлено 100 млрд рублей.

Планируется, что в целом в 2021 году на выплату пенсий и иных выплат по линии ПФР новосибирское отделение ПФР направит около 175 млрд рублей.