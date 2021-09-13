Черкесск, 13 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Более шести тысяч военнослужащих примут участие в учениях, которые пройдут с 13 по 18 сентября на Юге России и Северном Кавказе. Новшества боевого применения войск будут отрабатываться на общевойсковых полигонах в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чечне и на военной базе в Южной Осетии, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Mil.ru На учениях

В учениях будут задействованы восемь батальонных тактических групп из состава общевойсковых объединений округа, а также свыше 800 единиц вооружения и техники, в том числе танки, артиллерийские орудия и БМП. Кроме того, к учениям будут привлечены более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

«В рамках учений подразделениями впервые будут отработаны новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский», — говорится в сообщении ЮВО.

В ходе учений будут отработаны навыки действий мобильных тактических групп, созданных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Будут также проверены умения действовать военнослужащих из тактических групп аэрозольного противодействия и групп прорыва.