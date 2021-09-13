Москва, 13 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Москве задержан 35-летний участник застолья, обвиняемый в покушении на убийство. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

(сс) CWitte Огонь

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью»).

По данным СК, в ночь с 11 на 12 сентября в квартире дома на улице Маршала Савицкого проходило застолье с распитием спиртных напитков, во время которого между двумя участниками произошёл конфликт. В ходе ссоры один из мужчин облил собутыльника легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг, после чего скрылся с места ЧП.

Свидетели помогли сбить пламя, пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Расследование дела продолжается.