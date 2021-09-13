Москва, 13 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Дальневосточникам продлили возможность ввозить иномарки без установления системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщили корреспонденту ИА 13 сентября в правительстве Приморья.

(сс) USSR BOY ГЛОНАСС

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До 3 декабря 2022 года зарегистрированные жители ДФО смогут оформлять ввезенные из-за рубежа автомобили без установки этой системы.

Правила оформления распространяются на все подержанные праворульные машины.

Решение о продлении срока особого порядка регистрации автомобилей подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Для Приморья, где большинство автомобилей — поддержанные иномарки из Японии, этот вопрос стоит особенно остро. Со стороны автовладельцев имеются нарекания в части работы устройства вызова оперативных экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». И мы надеемся, что данный вопрос в период продления временного порядка будет разрешен», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября в России появится несколько нововведений для автовладельцев.