Петрозаводск, 13 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Республике Карелия с начала пандемии от COVID-19 умерли 811 человек. Об этом 13 сентября сообщили в региональном оперативном штабе. При этом в республике ежедневного выявляют более 140 новых носителей SARS-CoV-2.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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Всего с 2020 года за время пандемии в Карелии было выявлено 62 928 зараженных, из них 6478 детей. За минувшие сутки в регионе получили положительный тест на ковид 143 человека, что на два человека больше, чем днем ранее. Из них лишь один прошел вакцинацию от коронавируса. Состояние трех новых пациентов врачи оценили как тяжелое, еще один уже подключен к ИВЛ.

На данный момент в стационарах республики находятся 579 человек, что на 16 пациентов меньше, чем было в конце минувшей недели. Состояние 33 из них медики оценивают как тяжелое, при этом все они не были привиты. Всего к ИВЛ подключено девять заболевших. На данный момент в Карелии свободно 12,3% развернутых ковидных коек.

Вместе с этим, за всё время число выздоровевших жителей Карелии — 59 710 человек, в том числе 6181 ребенок. За минувшие сутки было выписано 156 пациентов. Умерли с начала пандемии 811 человек. 12 сентября была зарегистрирован смерть еще одного пациента. Таким образом летальность от COVID-19 в республике составляет 1,29% (2,68% по РФ).