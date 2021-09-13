Лион, Франция, 13 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. «Лион» одержал победу над «Страсбургом» в матче пятого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Лиона» голы забили нападающий Мусса Дембеле, полузащитник Джейсон Денайер и защитник Лукас Пакета. У «Страсбурга» отличился форвард Хабиб Диалло, реализовавший пенальти.

На сегодняшний день «Лион» занимает седьмое место в чемпионате Италии, в активе команды восемь очков. «Страсбург» идёт на 15-м месте с четырьмя очками.