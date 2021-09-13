Кабул, 13 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. С визитом прибыл в Афганистан верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он написал об этом 13 сентября на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Сегодня утром я прибыл в Кабул. Во время своего визита я оценю актуальные гуманитарные нужды страны и ситуацию с 3,5 млн перемещенных афганцев», — говорится в сообщении Гранди.

Помимо того, верховный комиссар ООН по делам беженцев заявил о своей признательности ООН и сотрудникам неправительственных и гуманитарных организаций, которые работают в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предметы, которые противоречат законам шариата, намерено убрать из программ вузов Афганистана радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).