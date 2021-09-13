Москва, 13 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Роспуск органов опеки, которые по мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») «абсолютно не отвечают запросам общества», проблемы не решит, а лишь усугубит ситуацию. Так считает адвокат Евгения Квартальнова. Корреспонденту ИА REGNUM она также пояснила:

Ребенок

«Органы опеки были сформированы еще 30 лет назад, когда законы писались заново, и мы учились жить в другом государстве. За это время даже Конституция РФ получила свои поправки, а важная служба — нет. Вносились, конечно, изменения в закон о социальном обслуживании (№442-ФЗ) и закон об опеке и попечительстве (№48-ФЗ).

Законодатели четко выстроили порядок защиты имущественных прав детей. Без внимания осталось главное — модель работы с людьми, у которых забирают ребенка. Сейчас у специалистов нет актуальных знаний, времени, чтобы проанализировать ситуацию, супервизии и возможности разделить ответственность за принятие решения. Зато есть отчеты, планы, указания.

Считаю, что роспуск службы эти проблемы не решит, а лишь усугубит ситуацию. Ведь по ст. 77 Семейного кодекса России органы опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, но критериев «непосредственной угрозы» в законодательстве не так много.

Законом невозможно описать все случаи, когда ребенок может оказаться в опасности. Для грамотной оценки и своевременных действий нужен сотрудник органов опеки и попечительства, который на основании профессионального, личного опыта и установленных фактах сможет принять разумное решение. Чтобы оно было таковым, необходимо постоянно повышать уровень образования работников и ввести обязательную супервизию, а не очередной отчет».

Напомним, о том, что органы опеки не отвечают запросам общества и единственный вариант исправить ситуацию — полностью распустить их, высказался на днях вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Его слова цитирует ТАСС.