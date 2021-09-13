Ярославль, 13 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В профсоюзе работников образования Ярославля не располагают данными об отстранениях от работы педагогов, не прошедших обязательную вакцинацию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя городской профсоюзной организации.

Mil.ru Вакцинация

Как ранее сообщало ИА REGNUM в начале сентября учительские профсоюзы Ярославля и Ярославской области выступили с обращением о том, чтобы продлить для педагогов на месяц срок проведения обязательной вакцинации. И до 1 октября 2021 года не отстранять от работы тех, кто не вакцинировался.

«Нас услышали за столом переговоров, нам пошли навстречу в плане продления срока обязательной вакцинации. На данный момент процент вакцинированных учителей в Ярославле далеко за 60 процентов, хотелось бы, чтобы был за 80. Что касается отстранения, то мы проводили мониторинг в 150 образовательных организациях Ярославля (тут и школы, и дошкольные учреждения), ни в одном учебном заведении случаев отстранения педагогов не выявлено», — заявил руководитель Ярославской городской организации профсоюза работников образования Нариман Дженишаев.

В профсоюзе не располагают статистикой об увольнениях педагогов, не прошедших вакцинацию, по собственному желанию. За правовой поддержкой в городскую профорганизацию никто не обращался.