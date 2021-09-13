Пензенская область, 13 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Жителю села Засечное Пензенской области за жестокое обращение с животным грозит до трех лет лишения свободы. По информации УМВД России по региону, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина произвел выстрел из пневматической винтовки в собаку, в результате которого животное погибло.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

Собака приходила в подъезд обвиняемого и ложилась у входной двери соседки, которая подкармливала животное. Злоумышленник признался в содеянном.

В отношении 67-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным, повлекшем его гибель»).

ИА REGNUM ранее сообщало, в Тюмени 7 марта пьяная 31-летняя женщина поругалась с сожителем и выместила зло на щенке в подъезде дома по ул. Харьковской, 60. Она нанесла собаке удар ножом в шею. Очевидцы пытались спасти собаку, связались с волонтёрами. Но щенок скончался в ветклинике.

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