Тюменец предъявил претензии автосалону с винтовкой в руках
Тюмень, 13 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Тюмени мужчина с винтовкой ворвался в автосан. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на информацию областного УМВД России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Винтовка
Охрана автосалона на улице Республики быстро обездвижила 54-летнего нападавшего и держала до приезда полиции. Пострадавших нет.
Винтовка оказалась пневматической, и нападавший привлечён к административной ответственности. По предварительным данным, таким образом тюменец хотел расторгнуть договор с автосалоном из-за пункта об обязательном страховании, который его не устроил.