Тюмень, 13 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Тюмени мужчина с винтовкой ворвался в автосан. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на информацию областного УМВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Винтовка

Охрана автосалона на улице Республики быстро обездвижила 54-летнего нападавшего и держала до приезда полиции. Пострадавших нет.

Винтовка оказалась пневматической, и нападавший привлечён к административной ответственности. По предварительным данным, таким образом тюменец хотел расторгнуть договор с автосалоном из-за пункта об обязательном страховании, который его не устроил.