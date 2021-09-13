Чебоксары, 13 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В столице Чувашии определились с датой начала отопительного сезона. Тепло начнут подавать 15 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии по итогам городской планёрки.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

Власти отмечают, что «достигнута техническая готовность» к пуску тепла потребителям от всех источников тепловой энергии. Глава администрации поручил начать отопительный сезон с 15 сентября: первыми будут подключаться социальные объекты и жилые дома в ночь с 14 на 15 сентября. В мэрии ссылаются на прогноз погоды, согласно которому средняя температура воздуха составит менее 8 градусов.

Вице-мэр Чебоксар Владимир Филиппов, говоря о готовности к отопительному сезону, заявил, что запланированные работы завершаются. Все 1828 многоквартирных домов промыты и опрессованы, но паспорта готовности получили 1417.

Что касается социальных объектов, то для 11 детсадов и семь школ отопительный сезон в связи с ремонтом начнётся соответственно после 30 сентября и 31 октября. Паспорта готовности будут получены по мере завершения ремонта системы отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Чебоксар заявляли, что могут подать тепло во все дома и социальные объекты в течение трёх дней.

Напомним, что в Новочебоксарске, который является вторым по величине городом в Чувашии, отопительный сезон стартовал 8 сентября.