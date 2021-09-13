Петропавловск-Камчатский, 13 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. На Камчатке очередной грибник не вернулся из леса 12 сентября. Сразу же после поступления информации и пропаже мужчины 1988 года рождения начались поиски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

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Спасатели были вынуждены свернуть поиски с наступлением темноты. Утром 13 сентября на поиски грибника отправились 15 человек: спасатели, кинологи, друзья пропавшего.

Беспилотный летательный аппарат помог спасателям обнаружить автомобиль грибника, тем самым место поисков сузилось. Мужчину нашли замерзшего и уставшего на лесной дороге. В медицинской помощи он не нуждался.

«В этот раз история закончилась благополучно, между тем в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю в очередной раз напоминают жителям и гостям полуострова: при сборе дикоросов в лесном массиве стоит соблюдать предельную осторожность», — рекомендовали камчатцам в управлении МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, пропавший в лесу на Урале 41-летний охотник найден мёртвым. Об этом стало известно 11 сентября. Гражданин пропал 9 сентября в районе коллективного сада «Барсучья гора». Обстоятельства его смерти выясняются.