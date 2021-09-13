Красноярск, 13 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Красноярске жители микрорайона Образцово устроили детям «открытый урок» на пустыре.

Скриншот с Telegram-канала «Борус» «Открытый урок» на пустыре в Красноярске

Акцию провели 11 сентября родители школьников. Парты расставили в поле, где, по словам жителей, власти обещали построить школу.

Как рассказали местные жители, ближайшие школы находятся в соседних микрорайонах — Первомайском и Черемушках.

«Уже который год родителям приходится возить детей на уроки, а пустырь, выделенный под школу, остается пустырём», — сообщает телеграм-канал «Борус».

По информации местных массмедиа, власти обещали построить школу в микрорайоне ещё в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Волгограда несколько классов переведены в режим самоизоляции с использованием дистанционного обучения.

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