Тегеран, 13 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Официальный Тегеран возобновит переговоры по ядерной сделке в Вене в течение ближайшего времени. Об этом 13 сентября заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Иран. Ядерная программа

«Правительство в ближайшее время возобновит переговоры в Вене. Мы постараемся по возможности ни на минуту не задерживать этот процесс», — сказал он.

При этом Хатибзаде отметил, что иранские власти ожидают от других сторон на переговорах в Вене «реалистичного подхода».

«Иран не возьмет на себя никаких обязательств, выходящих за пределы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», — добавил официальный представитель иранского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва призывает к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.