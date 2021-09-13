Иваново, 13 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Победителей третьего фестиваля телесериалов «Пилот» назвали в ивановском кинотеатре «Лодзь» 12 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области. В церемонии подведения итогов фестиваля приняли участие губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, генеральный продюсер фестиваля, актриса Светлана Дрыга, известные российские актёры. Ведущей церемонии закрытия стала актриса Екатерина Вуличенко.

Пресс-служба правительства Ивановской области. Фото Дмитрий Рыжаков Церемония закрытия фестиваля «Пилот»

«Лучшим пилотом» по мнению ивановских зрителей, стала комедия «Стрим» Рустама Ильясова — о подростке, который начал вести прямую трансляцию всего, что с ним происходит за день. Приз создателям картины «Стрим» вручил президент киносмотра Валерий Тодоровский. Профессиональное жюри «Лучшим пилотом» наградило сериал «Солдаут» Ивана Плечева — историю о молодом рэп-исполнителе. Также вручен диплом «За лучшие роли второго плана» — актеру Ивану Макаревичу и специальный приз жюри «За мастерское смешение жанров» — проекту Кирилла Кузина «Отец Сергий».

Третий российский фестиваль телесериалов «Пилот» проходил в Иванове с 10 по 12 сентября, всего в конкурсную программу было включено 13 российских телепроектов. В рамках внеконкурсной программы зрителям представили фильмы в арт-пространстве недавно отреставрированного железнодорожного вокзала города Иваново.