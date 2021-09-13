В Иванове назвали победителей фестиваля телесериалов «Пилот»
Иваново, 13 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Победителей третьего фестиваля телесериалов «Пилот» назвали в ивановском кинотеатре «Лодзь» 12 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области. В церемонии подведения итогов фестиваля приняли участие губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, генеральный продюсер фестиваля, актриса Светлана Дрыга, известные российские актёры. Ведущей церемонии закрытия стала актриса Екатерина Вуличенко.
«Лучшим пилотом» по мнению ивановских зрителей, стала комедия «Стрим» Рустама Ильясова — о подростке, который начал вести прямую трансляцию всего, что с ним происходит за день. Приз создателям картины «Стрим» вручил президент киносмотра Валерий Тодоровский. Профессиональное жюри «Лучшим пилотом» наградило сериал «Солдаут» Ивана Плечева — историю о молодом рэп-исполнителе. Также вручен диплом «За лучшие роли второго плана» — актеру Ивану Макаревичу и специальный приз жюри «За мастерское смешение жанров» — проекту Кирилла Кузина «Отец Сергий».
Третий российский фестиваль телесериалов «Пилот» проходил в Иванове с 10 по 12 сентября, всего в конкурсную программу было включено 13 российских телепроектов. В рамках внеконкурсной программы зрителям представили фильмы в арт-пространстве недавно отреставрированного железнодорожного вокзала города Иваново.