Кропивницкий, Украина, 13 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Умелец из Кировоградской области (Украина) создал электрический «Запорожец», который динамичнее заднеприводной Tesla Model S P85. Видео с парных заездов электрокаров размещено на YouTube-канале TWIN BATTERY technology.

TWIN BATTERY technology Электрический «Запорожец»

«ЗАЗ-965» был оснащен тяговой батареей от Nissan Leaf и кастомной (сделанной по индивидуальному проекту) подвеской. При этом он максимально облегчил кузов машины.

От «Запорожца» в электрокаре остался кузов и передняя ходовая часть. Всё остальное подверглось серьезной модернизации. Заводской мотор V4 МеМЗ был заменён электромотором от того же хетчбэка Nissan Leaf. Также автомобиль укомплектован самодельным контроллером на основе блока от Chevrolet Volt.

Максимальную производительность создатель самодельной модели не сообщает. По предварительной информации, «Запорожец» с электромотором Nissan Leaf может развить до 270 л. с.

Ранее австрийская компания Obrist представила на автовыставке в Германии гибридную версию Tesla Model Y. Автомобиль укомплектован двухцилиндровым однолитровым бензиновым мотором и небольшим электромотором. Расход бензина гибрида равен всего двум литрам на 100 км.

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