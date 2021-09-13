Хабаровск, 13 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. С Амурского судостроительного завода вышел второй строящийся для линии Ванино — Холмск грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD 00300 «Василий Ощепков». Судно держит курс на сдаточную базу завода во Владивосток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Судно

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Предположительно две недели паром будет в пути до самых низовий Амура.

«Судно получило «добро» на переход по Амуру от представителей Комсомольского участка Хабаровского отделения Регистра судоходства. Были подписаны необходимые для начала движения документы, а также оформлены страховые свидетельства на буксировку и перегон судна. Технологическая операция по проводу судна из Малого Силинского озера в Амур прошла без сбоев и в полном соответствии с регламентом», — сообщили в министерстве промышленности края.

По прибытии на сдаточную базу на судне продолжатся достроечные работы. Их окончание запланировано на март 2021 года. В апреле должен закончиться электромонтаж на судне, а после формирования и зашивки помещений и кают, строители будут готовы приступить к швартовным испытаниям.

Крупный заказ на два парома ПАО «АСЗ» получило в 2016 году. Закладка двух корпусов грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов проекта CNF11CPD 00300 для линии Ванино — Холмск состоялась 29 июня 2017 года. Первое судно «Александр Деев» отправилось на достройку из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток в конце сентября 2020 года. Передать заказчику его планируют в апреле 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, флот начал масштабные военные учения в Арктике для отработки обороны Северного морского пути.