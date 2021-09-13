Уфа, 13 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Башкирии могут открыть 16 сентября. Об этом 13 сентября сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ республики Алан Марзаев на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Батарея

Такое предварительное решение было принято с учетом прогноза Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам Марзаева, согласно прогнозу синоптиков, к 20−22 сентября в республике ожидается среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не более +8 °С.

«Если данный прогноз будет сбываться, предлагаю с 16 сентября начать поэтапное подключение социальных объектов и многоквартирных домов», — предложил Марзаев.

«С 16 сентября начините подключать. У глав муниципалитетов сейчас будет главная задача — подключить тепло. Коллеги, настраивайтесь, пожалуйста», — сообщил глава республики Радий Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе создадут штаб для решения проблем жителей в отопительный сезон.