Рим, 13 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. «Рома» одержала победу над «Сассуоло» в матче третьего тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Aleksandr Osipov Жозе Моуринью

В составе «Ромы» голы забили полузащитник Бриан Кристанте и нападающий Стефан Эль-Шаарави. Голевой передачей отметился бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомудоров.

На сегодняшний день «Рома» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды девять очков. «Сассуоло» идёт на девятом месте с четырьмя очками.

Этот матч стал 1000-м в карьере для главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью. Он возглавил римский клуб в мае 2021 года. До этого он работал в таких клубах, как «Бенфика», «Униао Лейрия», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Моуринью дважды выигрывал Лигу чемпионов (с «Порту» и «Интером»), один раз — Лигу Европы (с «Манчестер Юнайтед»). Он стал двукратным чемпионом Португалии (с «Порту»), трёхкратным чемпионом Англии (с «Челси»), двукратным чемпионом Италии (с «Интером») и чемпионом Испании (с «Реалом»).