Москва, 13 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Параолимпийская спортсменка Степанида Артахинова награждена по указу президента России Владимира Путина. Она получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе правительства Якутии.

Bill Hails Блочный лук

Читайте также: Завоевавшая бронзу в Токио якутянка потратит призовые деньги на ипотеку

Все эти качества Степанида Артахинова проявила на Параолимпийских играх в Токио во время соревнований по стрельбе из блочного лука. В состязании микст спортсменка завоевала бронзовую медаль. Награду от президента она получила за большой вклад в развитие отечественного спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, Степанида Артахинова заняла третье место в смешанных соревнованиях по стрельбе из блочного лука. За бронзовую медаль она получит 1,7 млн рублей из федерального бюджета и 3,7 млн — из регионального. Деньги спортсменка намерена потратить на погашение ипотеки.